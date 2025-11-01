Полиция изъяла самодельный револьвер из 90-х у петербургского пенсионера

В Выборгском районе Санкт-Петербурга полицейские изъяли у 85-летнего местного жителя самодельный револьвер, пишет Neva.today со ссылкой на МВД России. По словам мужчины, оружие ему подарил гендиректор одного из кондитерских предприятий в 1990-х годах.

Помимо револьвера, в доме пенсионера на Пляжевой улице обнаружили 47 патронов. По результатам экспертизы пистолет оказался пригодным для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Владельца оружия и боеприпасов уже опросили.

Ранее в Ленинградской области полицейские задержали машину, в салоне которой находились самодельные пистолеты. По данным силовиков, житель Парголово и двое москвичей изготовили оружие, которое было модернизировано для тихой стрельбы.