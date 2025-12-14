Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле

Фатальная ошибка Усольцевых: что случилось с пропавшей семьей на самом деле

Исчезнувшая семья Усольцевых могла совершить фатальную ошибку при походе в тайгу Красноярского края. Что об этом известно, какую версию пропажи называют в СК?

Какую ошибку могли совершить Усольцевы

По словам автора книги «Тайна гибели группы Дятлова» Евгения Буяно, Усольцевы могли заблудиться в тайге Красноярского края и запаниковать, эта ошибка могла привести к фатальным последствиям. Исследователь допустил, что с семьей произошел несчастный случай.

«В условиях, в которых они оказались, важно быть собранным и постараться выйти на какой-то линейный ориентир и двигаться по нему, например, двигаться по потоку речки. Потому что потоки ведут к большой реке, где обычно живут люди», — поделился Буянов.

Автор книги добавил, что Усольцевы могли заблудиться и промокнуть. В переохлажденном состоянии люди начинают в том числе делать психологически неверные поступки, заключил эксперт.

Версии СК и спасателей

Несмотря на то, что следственные органы определили ключевое направление в расследовании исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае, они рассматривают и другие версии, сообщила сотрудница регионального Следкома. В частности, отрабатывается криминальная составляющая.

«Не исключается криминальная версия их исчезновения. На данный момент с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае», — сказала собеседница.

По мнению заместителя начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» заслуженного спасателя России Геннадия Кабанова, семью Усольцевых могли растерзать дикие звери. Этих людей, вероятно, уже нет в живых, отметил он.

«Это могло произойти уже после гибели семьи. Если на живых людей таежные звери нападать не станут, то с погибшими они, конечно же, разберутся. При таком развитии событий найти что-либо от Усольцевых будет крайне сложно. <…> Скорее всего, уже надо бы принять и смириться с тем, что Усольцевых больше нет в живых», — допустил эксперт.

Какой скрытый смысл нашли в последнем видео Ирины Усольцевой

Этнограф Фатима Гаммадова заявила, что видео пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой, где она молча покачивается под одну из версий русской народной песни «На горе калина», могло быть закодированным посланием о символическом переходе в новую жизнь. По словам специалиста, выбранная композиция символизирует не смерть, а отмирание старого и проблемного этапа.

«Это не смерть в прямом ее значении, а символ отмирания старого, проблемного. Это переход в новую жизнь, счастливую и беспроблемную», — пояснила она.

