ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 10:37

Спасатель раскрыл наиболее вероятную версию исчезновения Усольцевых

Спасатель Кабанов: семью Усольцевых могли растерзать дикие звери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых могли растерзать дикие звери, высказал мнение в беседе с aif.ru заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов. По его словам, этих людей, вероятно, уже нет в живых.

Это могло произойти уже после гибели семьи. Если на живых людей таежные звери нападать не станут, то с погибшими они, конечно же, разберутся. При таком развитии событий найти что-либо от Усольцевых будет крайне сложно. <...> Скорее всего уже надо бы принять и смириться с тем, что Усольцевых больше нет в живых, — допустил эксперт.

Ранее Кабанов заявил, что семья Усольцевых может находиться выше объявленной зоны поиска. По его словам, в гольцевой зоне расположены останцы, где могут выжить даже неподготовленные туристы. Он не исключил, что пропавшая семья находится где-то в том районе — где их еще не искали.

До этого в Таиланде была замечена похожая на Усольцевых семья. Выяснилось, что съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей. Они утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших в тайге россиян.

Усольцевы
пропажи
смерти
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российскую гимнастку внесли в «расстрельный» список Киева
Почему не работает WhatsApp 8 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
В Госдуме призвали принять важный закон о риелторах
Стало известно о тайном сговоре против Ермака
Нарколог предупредил о последствиях употребления безалкогольного пива
Доля российских вин на рынке приблизилась к рекордным 70%
«Бестолковое поведение»: в ГД раскритиковали Зеленского за одно решение
Юная гимнастка едва не лишилась спортивной карьеры по ошибке врачей
Врач предупредила, к каким тяжелым последствиям приводит анорексия
FONBET направил 5 млн рублей на помощь жителям Луганска и Мелитополя
Наступление ВС РФ на Запорожье 8 декабря: трупы, освободили ли Гуляйполе
США и Украина обсудили «ключевой» для России вопрос в переговорах
Домашний тиран избил жену из-за чистящего средства в раковине
Россиянам назвали последствия взлома аккаунта на «Госуслугах»
На главу судейской мафии разрешили возбудить дело
Огонь охватил здание администрации в Кашире
Магнитные бури сегодня, 8 декабря: что завтра, стресс, проблемы с ЖКТ, боли
Наступление ВС РФ на Харьков 8 декабря: пьяные бойцы-наркоманы, Волчанск
Раскрыто, сколько кадров заменят в России в ближайшие семь лет
Военэксперт поставил точку в споре о новых атаках ВСУ под Курском
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров
Общество

Рулет «Эклер»: нежнейшая вкуснятина с шоколадным кремом, которую готовить гораздо проще эклеров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.