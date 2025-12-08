Спасатель раскрыл наиболее вероятную версию исчезновения Усольцевых

Пропавшую в красноярской тайге семью Усольцевых могли растерзать дикие звери, высказал мнение в беседе с aif.ru заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр» заслуженный спасатель России Геннадий Кабанов. По его словам, этих людей, вероятно, уже нет в живых.

Это могло произойти уже после гибели семьи. Если на живых людей таежные звери нападать не станут, то с погибшими они, конечно же, разберутся. При таком развитии событий найти что-либо от Усольцевых будет крайне сложно. <...> Скорее всего уже надо бы принять и смириться с тем, что Усольцевых больше нет в живых, — допустил эксперт.

Ранее Кабанов заявил, что семья Усольцевых может находиться выше объявленной зоны поиска. По его словам, в гольцевой зоне расположены останцы, где могут выжить даже неподготовленные туристы. Он не исключил, что пропавшая семья находится где-то в том районе — где их еще не искали.

До этого в Таиланде была замечена похожая на Усольцевых семья. Выяснилось, что съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей. Они утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших в тайге россиян.