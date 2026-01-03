Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:44

В Алабаме мальчик ушел гулять с собакой и не вернулся

В Алабаме нашли мертвым пропавшего четырехлетнего мальчика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Алабаме нашли тело четырехлетнего мальчика, пропавшего перед Новым годом после прогулки с собакой, сообщает издание People. Тело ребенка находилось примерно в двух милях от дома его отца. Мальчик исчез утром 31 декабря, когда приезжал к родителю вместе с братом на разрешенную встречу.

По данным шерифа округа Уокер Ника Смита, ребенок ушел из дома, следуя за своей собакой — черным лабрадором по кличке Бак. В последний раз его видели около 11:30 в городе Джаспер недалеко от проселочной дороги вместе с шестилетним братом и питомцем.

Поиски длились два дня, в них участвовали спасатели и волонтеры. Тело мальчика обнаружили в лесистой местности, далеко от дома, рядом с ним был живой лабрадор. Отца ребенка задержали, однако это не связано с обвинением в исчезновении и смерти мальчика. Расследование продолжается.

Ранее в Турции спасли десятилетнего мальчика, которого избили и заживо похоронили под грудой камней. Ребенка нашли по доносившимся из-под земли крикам спустя несколько дней после исчезновения. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, провели операцию и стабилизировали состояние. Полиция задержала подозреваемого.

Алабама
дети
пропажи
собаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий журналист раскрыл последствия ударов США по Каракасу
Атака США на Венесуэлу: что известно, авиаудары, военное вторжение
США обвинили в ударе по газопроводу в Каракасе
Раскрыто гражданство пропавшей во время экстремального отдыха в Мурманске
МИД Венесуэлы: попытки США начать «колониальную войну» провалятся
Забудьте о похмелье: напиток, который запускает детокс за 10 минут
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 января: где сбои в России
Стало известно, как долго длилась атака на Каракас
США ударили по зданию парламента Венесуэлы
В США не могут установить местонахождение Мадуро после ударов
Режим тишины в новогодние праздники: что можно и нельзя в 2026 году
Неизвестный приставал к 15-летней девочке в российском городе
В Госдуме раскрыли, кто угрожает российским парламентским выборам
«Не создавала угроз»: в Совфеде осудили атаку США на Венесуэлу
«Исламское государство» «отменило» приказ Трампа атаковать Венесуэлу
Пролет метеора в Турции над Аданой и Малатьей попал на видео
Что приготовить на завтрак? Еврейская закуска, которая взрывает вкус
Участвовавший в боях за Ленинград ветеран умер на 101-м году жизни
Американские чиновники подтвердили удары США по Венесуэле
Бастрыкин принял важное решение после нападений мигрантов в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют
Общество

Почему не работает WhatsApp 1 января: где сбои в РФ, когда заблокируют

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.