В Алабаме мальчик ушел гулять с собакой и не вернулся В Алабаме нашли мертвым пропавшего четырехлетнего мальчика

В Алабаме нашли тело четырехлетнего мальчика, пропавшего перед Новым годом после прогулки с собакой, сообщает издание People. Тело ребенка находилось примерно в двух милях от дома его отца. Мальчик исчез утром 31 декабря, когда приезжал к родителю вместе с братом на разрешенную встречу.

По данным шерифа округа Уокер Ника Смита, ребенок ушел из дома, следуя за своей собакой — черным лабрадором по кличке Бак. В последний раз его видели около 11:30 в городе Джаспер недалеко от проселочной дороги вместе с шестилетним братом и питомцем.

Поиски длились два дня, в них участвовали спасатели и волонтеры. Тело мальчика обнаружили в лесистой местности, далеко от дома, рядом с ним был живой лабрадор. Отца ребенка задержали, однако это не связано с обвинением в исчезновении и смерти мальчика. Расследование продолжается.

