Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:52

Похороненного заживо под камнями ребенка обнаружили в Турции

В Турции спасли похороненного заживо мальчика и задержали подозреваемого

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Десятилетнего мальчика, похороненного заживо под грудой камней, удалось спасти в Турции, сообщает издание Metro. Ребенка, пропавшего за несколько дней до этого, спасатели обнаружили по доносившимся из-под земли крикам.

Амир Альцеддух исчез 5 декабря, не вернувшись домой после занятий в школе. Для его поисков полиция проанализировала записи более 200 камер видеонаблюдения, пока не обнаружила кадры, на которых ребенок находился в автомобиле, направлявшемся к плотине.

Поисковые группы прочесывали местность, когда один из добровольцев, Рамазан Албайрак, услышал странный звук. Сначала он принял его за карканье вороны, но вскоре понял, что это человеческий голос, и кричал именно пропавший школьник.

Мальчик был найден под тяжелой грудой камней, причем он был избит и фактически захоронен заживо. Его в срочном порядке доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, где он успешно перенес операцию, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Отец спасенного ребенка заявил, что его сын провел в страшных условиях под камнями несколько суток. Он потребовал самое строгое наказание для преступника. Турецкая полиция сообщила, что по данному делу уже задержан подозреваемый мужчина, однако он отрицает свою причастность.

Ранее появилось видео, на котором запечатлены два украинских агента, работавших на Главное управление разведки Минобороны Украины, во время задержания за пределами госграницы. Они пытались похитить ребенка в РФ, который жил у родственников.

Турция
дети
криминал
полиция
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей
Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку
Путин выступил с важным заявлением о пенсиях в России
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.