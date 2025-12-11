Похороненного заживо под камнями ребенка обнаружили в Турции В Турции спасли похороненного заживо мальчика и задержали подозреваемого

Десятилетнего мальчика, похороненного заживо под грудой камней, удалось спасти в Турции, сообщает издание Metro. Ребенка, пропавшего за несколько дней до этого, спасатели обнаружили по доносившимся из-под земли крикам.

Амир Альцеддух исчез 5 декабря, не вернувшись домой после занятий в школе. Для его поисков полиция проанализировала записи более 200 камер видеонаблюдения, пока не обнаружила кадры, на которых ребенок находился в автомобиле, направлявшемся к плотине.

Поисковые группы прочесывали местность, когда один из добровольцев, Рамазан Албайрак, услышал странный звук. Сначала он принял его за карканье вороны, но вскоре понял, что это человеческий голос, и кричал именно пропавший школьник.

Мальчик был найден под тяжелой грудой камней, причем он был избит и фактически захоронен заживо. Его в срочном порядке доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, где он успешно перенес операцию, сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Отец спасенного ребенка заявил, что его сын провел в страшных условиях под камнями несколько суток. Он потребовал самое строгое наказание для преступника. Турецкая полиция сообщила, что по данному делу уже задержан подозреваемый мужчина, однако он отрицает свою причастность.

