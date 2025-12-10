Появилось видео с украинскими агентами, которые пытались похитить ребенка

Появилось видео, на котором запечатлены два украинских агента, работавших на Главное управление разведки Минобороны Украины, во время задержания за пределами государственной границы, пишет «Российская газета». Они пытались похитить ребенка в РФ, который жил у родственников.
На видео видно, как оба задержанных проходят в зал суда и садятся в соседние клетки для подсудимых; на видеоматериалах лица выглядят спокойными и без особых эмоций. По данным пресс-службы ФСБ, на кадрах показаны архивные эпизоды операции в Калининградской области, в ходе которой задержали мужчин за попытку незаконного пересечения границы.
Помимо похищения ребенка, которого удалось спасти, украинцы вели разведку границы дронами, чтобы забросить в РФ агентов, совершить преступления, а затем вывести пособников из страны.
Ранее появилась запись разговора исполнителя теракта в Крыму с сотрудником украинской военной разведки Рустемом Фахриевым. Последнего считают организатором покушения на российского офицера. На записи агенту предлагают также убить жену и ребенка военного.