10 декабря 2025 в 13:01

Появилось видео с украинскими агентами, которые пытались похитить ребенка

Задержание украинских агентов за попытку похитить ребенка в РФ попало на видео

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Появилось видео, на котором запечатлены два украинских агента, работавших на Главное управление разведки Минобороны Украины, во время задержания за пределами государственной границы, пишет «Российская газета». Они пытались похитить ребенка в РФ, который жил у родственников.

На видео видно, как оба задержанных проходят в зал суда и садятся в соседние клетки для подсудимых; на видеоматериалах лица выглядят спокойными и без особых эмоций. По данным пресс-службы ФСБ, на кадрах показаны архивные эпизоды операции в Калининградской области, в ходе которой задержали мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

Помимо похищения ребенка, которого удалось спасти, украинцы вели разведку границы дронами, чтобы забросить в РФ агентов, совершить преступления, а затем вывести пособников из страны.

Ранее появилась запись разговора исполнителя теракта в Крыму с сотрудником украинской военной разведки Рустемом Фахриевым. Последнего считают организатором покушения на российского офицера. На записи агенту предлагают также убить жену и ребенка военного.

