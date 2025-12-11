ФСБ раскрыла цели арестованного украинского агента Луфи

В Воронежской области задержана агент украинских спецслужб, планировавшая совершение диверсий и терактов, сообщила пресс-служба ФСБ России. Гражданка РФ Юлия Лемещенко приговорена к 19 годам лишения свободы.

По информации ведомства, вербовка женщины, известной под псевдонимом Луфи, произошла осенью 2023 года. После заполнения анкеты в Telegram-боте одной из организаций, признанной в России террористической, с ней вышли на связь представители украинских спецслужб.

В августе 2024 года Лемещенко Ю. В. направлена противником в город Воронеж с целью совершения диверсий и террористических актов в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих Министерства обороны РФ, — сказано в сообщении.

Как установили силовики, диверсантка самостоятельно занималась изготовлением взрывчатки. Все опасные материалы она хранила по месту проживания.

Против Лемещенко возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, включая госизмену, участие в деятельности террористической организации и покушение на теракт. По решению Воронежского областного суда, женщина будет отбывать наказания в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму. Планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.