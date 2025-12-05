В последнем видео пропавшей Усольцевой нашли скрытый символизм

Видео пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой, где она молча покачивается под одну из версий русской народной песни «На горе калина», могло быть закодированным посланием о символическом переходе в новую жизнь, заявила этнограф Фатима Гаммадова в беседе с aif.ru. По словам специалистки, выбранная композиция символизирует не смерть, а отмирание старого и проблемного этапа.

Это не смерть в прямом ее значении, а символ отмирания старого, проблемного. Это переход в новую жизнь, счастливую и беспроблемную, — пояснила она.

Ранее в Таиланде была замечена похожая на Усольцевых семья. Выяснилось, что съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей. Они утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших в тайге россиян.

До этого сын пропавших Даниил Баталов выразил уверенность в том, что его мама, отчим и пятилетняя сестра живы. Мужчина объяснил свою позицию тем, что глава семейства является опытным таежником и не мог заблудиться, не оставив никаких следов.