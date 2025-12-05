ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 11:41

В последнем видео пропавшей Усольцевой нашли скрытый символизм

Этнограф Гаммадова: последнее видео Усольцевой может означать освобождение

Сергей и Ирина Усольцевы Сергей и Ирина Усольцевы Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Видео пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой, где она молча покачивается под одну из версий русской народной песни «На горе калина», могло быть закодированным посланием о символическом переходе в новую жизнь, заявила этнограф Фатима Гаммадова в беседе с aif.ru. По словам специалистки, выбранная композиция символизирует не смерть, а отмирание старого и проблемного этапа.

Это не смерть в прямом ее значении, а символ отмирания старого, проблемного. Это переход в новую жизнь, счастливую и беспроблемную, — пояснила она.

Ранее в Таиланде была замечена похожая на Усольцевых семья. Выяснилось, что съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей. Они утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших в тайге россиян.

До этого сын пропавших Даниил Баталов выразил уверенность в том, что его мама, отчим и пятилетняя сестра живы. Мужчина объяснил свою позицию тем, что глава семейства является опытным таежником и не мог заблудиться, не оставив никаких следов.

Усольцевы
видео
пропавшие
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоюрист рассказал, возможно ли защитить имущество после покупки
Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Роскосмос представил снимок Нью-Дели, где встретились Путин и Моди
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.