«Обвал» ипотечного рынка, Gucci Mane в Москве, удар по Одессе: что дальше

Высокие ставки и цены сделали жилье мечтой россиян, турецкое судно горело в Одессе, а американский рэпер Gucci Mane прилетел в морозную Россию в уютных домашних тапочках — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Жилье — мечта, а не реальность

Высокие ипотечные ставки и растущие цены на жилье сделали недвижимость практически недоступной для россиян, заявил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин. По его словам, в октябре текущего года уровень отказов в ипотечных кредитах достиг рекордных 67,5%.

«Высокие ипотечные ставки и высокая стоимость квадратного метра сложились в систему недоступности жилья для основной массы потенциальных ипотечных заемщиков. Мы видим, что в октябре доля отказа в банках по ипотечным заявкам россиян достигла рекордных 67,5%», — заявил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Шурыгин отметил, что даже при полном соответствии банковским критериям заявки на ипотеку нередко отклоняют. Кроме того, финансовые учреждения ужесточают условия: теперь они отдают предпочтение официально работающим заемщикам с прозрачным и документально подтвержденным доходом, подчеркнул эксперт.

«Высокая стоимость квадратных метров, несопоставимый низкий уровень доходов населения делают, к сожалению, недвижимость недоступной. Всего 8% граждан Российской Федерации могут накопить на первоначальный взнос в 20% на новостройку за два года», — подытожил спикер.

Аналитик Игорь Расторгуев отметил, что собрать средства на первоначальный взнос по ипотеке за короткий срок возможно, если активно пользоваться доступными финансовыми инструментами и мерами господдержки. Он подчеркнул, что ключевое условие для этого — перейти от простого накопления денег к более эффективным стратегиям.

«Во-первых, нужно перестать просто откладывать наличные. Банковские вклады и накопительные счета сейчас дают реальный доход — даже с учетом инфляции вклады в системно значимых банках обеспечивают положительную доходность. Во-вторых, стоит присмотреться к облигациям (ОФЗ) и консервативным фондам денежного рынка. Тут риски ниже, чем в акциях, но доход выше, чем в депозите. В-третьих, нужно использовать государственную поддержку», — сказал Расторгуев.

Руководитель отдела ипотеки Юлиан Овечкин считает, что поможет накопить на первый взнос правило 50/30/10/10: 50% дохода тратить на обязательные расходы, 30% — на текущие нужды и небольшие удовольствия, 10% откладывать в резервный фонд или инвестировать, а оставшиеся 10% направлять на первоначальный ипотечный взнос. По его мнению, такой подход позволяет копить на жилье без жестких ограничений в повседневной жизни.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Зампредседателя думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко считает, что цены на новостройки в России в 2026 году могут вырасти более чем на 5,5%. По его словам, динамика цен будет зависеть от инфляции и уровня ключевой ставки ЦБ.

«На 2026 год прогнозируемая инфляция составляет 5,5%, а рост цен на жилье будет ожидаемо выше нее. Насколько именно вырастет стоимость квартир, будет зависеть от реальной инфляции и от ключевой ставки, установленной ЦБ», — сказал депутат.

Одесса в огне и холоде

Мощный взрыв прогремел в порту Одессы. По данным украинских источников, ракетный удар пришелся по судну под панамским флагом CENK T, принадлежащему турецкой компании Cenk Ro-Ro. Telegram-канал «Хроники Гераней» заявил о трех ударах ракетными комплексами, одна из ракет поразила судно.

В соцсетях предполагают, что атака стала ответом на действия украинских беспилотников, которые ранее атаковали российские нефтяные танкеры в Черном море. Украинский блогер Анатолий Шарий сразу же выступил с риторическим вопросом: «Ответки. Одесса. Кто удивлен?» Предположил это и Telegram-канал «Два майора».

Тушение пожара на грузопассажирском пароме компании Cenk Ro-Ro в порту Одессы Фото: Социальные сети

«Верховный предупреждал, что атаки беспилотников СБУ на наш торговый флот безнаказанными не останутся», — сказано в публикации.

Позже в Одессе стали распространятся слухи о химической опасности. Первым стал бить тревогу Telegram-канал «Типичная Одесса».

«Очень тревожное сообщение, подтверждений пока нет, но нам пишут: „Предупреди всех, осколками зацепили аммиак. И пошел выход аммиака из холодильника рядом!“» — написал источник.

Автор публикации сообщил, что рядом с местом удара находился завод «Аквафрост», производящий мороженую рыбу. На его территории установлена крупная морозильная система, работающая на аммиаке. Никакой официальной информации от властей не поступало.

Позже стало известно, что в результате массированного ракетного удара были повреждены объекты энергетики и значительная часть Одессы лишилась отопления и водоснабжения. Местные Telegram-каналы пишут, что местные жители стоят в длинных очередях в магазины и скупают всю воду.

В Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их работу. Использовалась для этого высокоточным оружие наземного и морского базирования, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и БПЛА-дальники.

Истребители-перехватчики МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сказано в сообщении.

Лед и тапки: Gucci Mane в России

Американский рэпер Рэдрик Дэвис, выступающий под псевдонимом Gucci Mane, прибыл в зимнюю Россию в домашних тапочках. Артист преодолел долгий путь из Майами с пересадкой в Дубае, проведя в воздухе 19 часов.

Из аэропорта он выехал на Aurus Senat в сопровождении кортежа из Mercedes-Benz V-Class и заселился в пятизвездочный отель Ritz-Carlton.

Выступление Gucci Mane началось в концертном зале «МТС Live Холл» в 18:00. На разогреве — Toxi$, Alblak и Icegergert. Стоимость самого дорогого билета составляла 25 тыс. рублей, самого дешевого, на танцпол, — 6 тыс. рублей.

В начале месяца еще один американский рэпер Xzibit посетил Москву и Санкт-Петербург. В Северную столицу он прибыл на «Сапсане». Исполнитель гастролирует в рамках мирового тура, который посвящен его новому альбому Kingmaker. Рэпер выпустил его после длительного 12-летнего перерыва.

Популярность у российских слушателей Xzibit получил благодаря альбому Restless и песне Man vs. Machine. Также он стал известен после того, как стал ведущим шоу «Тачка на прокачку», которое выходило на телеканале MTV.

