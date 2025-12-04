В Госдуме объяснили, как в новом году вырастут цены на новостройки

В Госдуме объяснили, как в новом году вырастут цены на новостройки Депутат Аксененко: цены на новостройки в 2026 году вырастут минимум на 5,5%

В наступающем году стоимость недвижимости в российских новостройках может подскочить на 5,5% и даже выше, такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко. Он отметил, что все зависит от инфляции и ключевой ставки.

На 2026 год прогнозируемая инфляция составляет 5,5%, а рост цен на жилье будет ожидаемо выше нее. Насколько именно вырастет стоимость квартир, будет зависеть от реальной инфляции и от ключевой ставки, установленной ЦБ, — сказал депутат.

По данным парламентария, в третьем квартале этого года цены на первичном рынке в среднем выросли на 19%, достигнув за последние 12 месяцев отметки в 208 тысяч рублей за квадратный метр. Рост цен также затронет и элитный сегмент рынка, где объекты класса «люкс» также станут дороже, пояснил Аксененко.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о подготовке обращения в Верховный суд из-за перекоса судебной практики в защиту прав продавцов недвижимости в ущерб добросовестным покупателям. Она предложила ввести обязательные требования к риелторам: подтвердить квалификацию и отсутствие судимости, а также получить официальную информацию о криминальной истории и дееспособности продавцов.