В Госдуме предпримут шаги для борьбы с мошенниками на рынке недвижимости Депутат Разворотнева: у судов не должно быть перекоса в пользу продавцов квартир

Суды не должны принимать решения с «перекосом» в сторону продавцов квартир, рассказала «Москве 24» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она отметила, что в Госдуме готовится обращение в Верховный суд на фоне участившихся случаев, когда ущемляются права добросовестных покупателей.

Одной из проблем видится сложившаяся судебная практика, в которой наблюдается перекос в защиту прав продавцов без должного учета интересов добросовестных покупателей. Для решения этого вопроса готовится обращение в Верховный суд с просьбой выразить свою позицию и синхронизировать практику рассмотрения таких споров на ближайшем пленуме, — рассказала Разворотнева.

Депутат подчеркнула, что закон может обязать риелторов подтверждать квалификацию и отсутствие судимости. По ее мнению, стабилизировать ситуацию также можно с помощью предоставления официальным проверенным посредникам информации о криминальной истории и дееспособности продавцов.

Ранее в Гильдии риелторов Москвы заявили, что продавцов жилья следует направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время нет инструментов, способных на 100% определить связь продавца с мошенниками.