Продавцов жилья в России предложили отправлять к психиатру В России предложили проверять продавцов жилья у психиатра и психолога

Продавцов жилья следует направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки, заявили в Гильдии риелторов Москвы. Авторы инициативы отметили, что в настоящее время нет инструментов, способных на 100% определить связь продавца с мошенниками, сообщает РИА Новости.

При этом совершение сделки с таким продавцом в настоящее время практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной, — пояснили в объединении.

Риелторы рекомендуют направлять продавца к психологу и психиатру непосредственно перед подписанием договора купли-продажи, причем экспертизу предлагают проводить в день заключения сделки. Разработкой унифицированных критериев освидетельствования должен заняться Минздрав России.

По мнению экспертов, новые правила помогут защитить добросовестных покупателей вторичного жилья. Как правило, именно они страдают, когда сделки оказываются связаны с мошенниками. Продавцу возвращают недвижимость, а новые владельцы остаются без жилья и денег.

Ранее ЛДПР предложила ввести систему безопасных сделок при приобретении жилья у пенсионеров для противодействия мошенническим схемам. Согласно инициативе, денежные средства покупателей будут сохраняться на специальных счетах в течение 30 дней, что позволит профильным службам разъяснить пожилым людям возможные риски и лишит злоумышленников экономической заинтересованности.