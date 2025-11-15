Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 16:41

Сделки с покупками квартир у пенсионеров могут стать безопасными

ЛДПР предложила обезопасить сделки с покупками квартир у пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ЛДПР предлагает ввести систему безопасных сделок при приобретении жилья у пенсионеров для противодействия мошенническим схемам, заявил лидер партии Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости. Согласно инициативе, денежные средства покупателей будут сохраняться на специальных счетах в течение 30 дней, что позволит профильным службам разъяснить пожилым людям возможные риски и лишит злоумышленников экономической заинтересованности.

ЛДПР предлагает ввести процедуру «безопасной сделки» при покупке квартиры у пенсионеров. Суть проста — средства, переведенные покупателем, будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней. <...> Эта реальная мера отвадит аферистов от наших бабушек и дедушек и защитит людей, долгие годы копивших на покупку собственного жилья, — сказал глава партии.

Ранее риелторы предупредили, что приобретение недвижимости у лиц преклонного возраста связано с повышенной вероятностью судебного оспаривания сделки. Наблюдается учащение случаев, когда пожилые продавцы, апеллируя к оказанному мошенническому воздействию или собственной недееспособности, добиваются признания договора купли-продажи нелегитимным. Эксперты настоятельно советуют по возможности воздерживаться от подобных операций, а при отсутствии альтернативы — организовывать всестороннюю юридическую экспертизу для снижения потенциальных правовых рисков.

