Риелтор спрогнозировал сроки выселения Долиной из квартиры Риелтор Банников: в течение двух-трех месяцев Долину могут выселить из квартиры

Решение суда о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в московских Хамовниках может быть вынесено в ближайшие два-три месяца, заявил ТАСС вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников. Это не единственное жилье исполнительницы и на улице она не останется, считает он.

По мнению эксперта, процесс вступил в завершающую стадию. Банников пояснил, что вопрос о выселении будет рассматриваться в Мосгорсуде, однако не исключена и досудебная договоренность между сторонами. При этом риелтор не сомневается в исходе возможного судебного разбирательства, учитывая текущие права собственности.

Это решение очевидно <…>. Прав пользования, владения и распоряжения у семьи Долиной в этой квартире сейчас нет. Поэтому, думаю, что даже если суд состоится, то решение будет в пользу истицы, — сказал он.

Банников также отметил, что саму процедуру выселения можно ожидать в горизонте полугода. Он напомнил, что у Долиной есть дом и квартира, поэтому вопрос с проживанием семьи должен быть решен.

Ранее сообщалось, что певица рискует лишиться двух апартаментов в латвийском городе Юрмала, общая стоимость которых оценивается в 95 млн рублей. Такая перспектива возникла из-за того, что артистка включена в санкционные списки.