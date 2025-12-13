Жители Одессы остались без воды и отопления Мэр Одессы сообщил об отключении отопления и водоснабжения в части города

Значительная часть Одессы лишилась отопления и водоснабжения, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. Дополнительно глава областной военной администрации Олег Кипер проинформировал, что в результате массированного ракетного удара были повреждены объекты энергетики.

Обесточены объекты энергетической инфраструктуры. В большей части города отсутствует тепло- и водоснабжение, — написал Лысак.

В администрации добавили, что для удобства одесситов в городе круглосуточно работают так называемые «пункты несокрушимости» в сетевых магазинах, где есть тепло, связь и электричество. Лысак попросил бизнес не закрываться и идти навстречу людям, добавив, что власти также организовали подвод технической воды.

