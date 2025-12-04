Рэпер Xzibit посетил Санкт-Петербург

Рэпер и телеведущий Xzibit приехал из Москвы в Санкт-Петербург на «Сапсане», сообщает «МК в Питере». Он планирует дать концерт в клубе А2, туда он направился после прибытия в сопровождении друзей, жены и коллег.

Сообщается, что сейчас исполнитель гастролирует в рамках мирового тура, который посвящен его новому альбому Kingmaker. Рэпер выпустил его после длительного 12-летнего перерыва.

Популярность у российских слушателей Xzibit получил благодаря альбому Restless и песне Man vs. Machine. Также он стал известен после того, как стал ведущим шоу «Тачка на прокачку», которое выходило на телеканале MTV.

Ранее Xzibit во время общения с журналистами заявил, что возможность выступить с концертом в Москве — это настоящий подарок и привилегия. По словам музыканта, его друзья и коллеги спокойно реагируют на новости о том, что он в Москве.