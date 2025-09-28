Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Xzibit рассказал о своем отношении к России

Американский рэпер Xzibit назвал гастроли в России подарком и привилегией

Американский музыкант Xzibit Американский музыкант Xzibit Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможность выступить с концертом в Москве — это настоящий подарок и привилегия, заявил американский музыкант и ведущий шоу «Тачка на прокачку» Xzibit во время общения с журналистами после своего выступления на фестивале «Уличный драйв», сообщает Super.ru. По словам музыканта, его друзья и коллеги спокойно реагируют на новости о том, что он в Москве.

Возможность приехать сюда, в Москву, — это подарок. Представить свое искусство людям со всего мира, которым нравится то, что я делаю: будь то телевизионное шоу или музыка — это привилегия, — поделился Xzibit с журналистами.

По словам музыканта, в этом и заключается настоящее искусство. При этом «быть оцененным по достоинству», по его мнению — это «благословление». Xzibit также подчеркнул, что для него хип-хоп стал больше, чем просто музыка, способ объединить людей независимо от границ.

Ранее сообщалось, что Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный как Xzibit, во время пресс-конференции, посвященной его выступлениям в Москве и Петербурге, назвал русских девушек прекрасными. Концерты артиста намечены на 3 и 4 декабря.

