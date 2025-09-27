Собирающийся в Москву рэпер назвал русских девушек прекрасными

Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный как Xzibit, назвал русских девушек прекрасными. Говоря о планах выступить в Москве, он добавил, что женщины красивы на каждом континенте, передает РИА Новости.

Эй, у меня есть девушка! О да! Они красивы на каждом континенте, это так. Так что приехать сюда и увидеть красивых женщин и, знаете, хорошую обстановку, которая здесь у вас, это всегда хорошо. Да, женщины прекрасны! — сказал рэпер.

Ранее Xzibit рассказал, что намерен дать два сольных концерта 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге. По словам музыканта, зрителей будет ждать большое шоу с участием всей команды рэпера.

До этого американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию ради двух концертов — 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. Вместе с ним прибыла команда из 35 человек из разных стран.

Между тем продюсер Дарья Богатырева считает, что западные звезды уровня Дженнифер Лопес и Бейонсе не смогут выступить в России из-за рисков для карьеры. С 2022 года такие концерты приводят к бойкотам, разрыву контрактов и юридическим последствиям. Она также отметила, что слухи о гастролях часто являются маркетинговыми провокациями без реальных переговоров.