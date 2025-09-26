Американский певец 30 часов летел в Россию ради концертов Певец Деруло 30 часов летел в Россию ради концертов в Москве и Петербурге

Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию, пишет Telegram-канал Mash. По данным журналистов, такое путешествие он совершил ради двух концертов — 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Вместе с ним прибыла команда из примерно 35 человек, все они добирались до московского аэропорта из разных стран. В материале сказано, что в целом за выступления артист получит около $1 млн (83 млн рублей).

Ранее американский рэпер Akon объявил о планах масштабного тура по российским городам, включая Сибирь, после успешных выступлений в Сочи и Москве. Артист подчеркнул, что не опасается региональных гастролей и уверен в особой энергетике местной публики.

До этого продюсер Дарья Богатырева заявила, что западные звезды уровня Дженнифер Лопес и Бейонсе не смогут выступить в России из-за рисков для карьеры. С 2022 года такие концерты приводят к бойкотам, разрыву контрактов и юридическим последствиям. Она также отметила, что слухи о гастролях часто являются маркетинговыми провокациями без реальных переговоров.