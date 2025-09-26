Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 06:57

Американский певец 30 часов летел в Россию ради концертов

Певец Деруло 30 часов летел в Россию ради концертов в Москве и Петербурге

Фото: STAR-MEDIA/IMAGO/Global Look Press

Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию, пишет Telegram-канал Mash. По данным журналистов, такое путешествие он совершил ради двух концертов — 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Вместе с ним прибыла команда из примерно 35 человек, все они добирались до московского аэропорта из разных стран. В материале сказано, что в целом за выступления артист получит около $1 млн (83 млн рублей).

Ранее американский рэпер Akon объявил о планах масштабного тура по российским городам, включая Сибирь, после успешных выступлений в Сочи и Москве. Артист подчеркнул, что не опасается региональных гастролей и уверен в особой энергетике местной публики.

До этого продюсер Дарья Богатырева заявила, что западные звезды уровня Дженнифер Лопес и Бейонсе не смогут выступить в России из-за рисков для карьеры. С 2022 года такие концерты приводят к бойкотам, разрыву контрактов и юридическим последствиям. Она также отметила, что слухи о гастролях часто являются маркетинговыми провокациями без реальных переговоров.

певцы
США
концерты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.