10 августа 2025 в 12:21

Известный американский репер заявил о желании отправиться в тур по России

Рэпер Akon сообщил о планах устроить гастроли в России

Фото: Daniel DeSlover/ТАСС

Американский рэпер Akon объявил о планах организовать масштабный тур по российским городам. В беседе с Telegram-каналом Mash артист отметил, что после успешных выступлений в Сочи и Москве хочет расширить географию своих концертов.

Akon признался, что давно мечтал снова приехать в Россию и теперь рассматривает возможность гастролей по регионам, включая Сибирь. Рэпер подчеркнул, что не испытывает опасений по поводу сибирского тура. Напротив, он уверен, что местная публика отличается особой энергетикой и станет отличной аудиторией для его выступлений.

Ранее рэпер оказался в Сочи во время атаки украинских беспилотников. Охрана артиста оперативно среагировала на угрозу и разместила его в ванной комнате для безопасности. Музыкант хотел спуститься к своей команде, но был вынужден остаться в укрытии. В курортных районах города тогда продолжала действовать воздушная тревога.

До этого стало известно о визите в Екатеринбург другого американского рэпера — Tyga (настоящее имя Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). Артист тайно прилетел для выступления на роскошной свадьбе. Общая стоимость контракта составила $800 тысяч (около 64,3 млн рублей). Из них $500 тысяч (свыше 40 млн рублей) — непосредственный гонорар исполнителя, сопоставимый с оплатой его стадионных концертов.

