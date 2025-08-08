Американский исполнитель хита 2000-х стал свидетелем атаки БПЛА в Сочи Рэпер Akon оказался в Сочи во время налета беспилотников ВСУ

Американский рэпер Akon оказался в Сочи во время атаки беспилотников ВСУ, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, охрана артиста была проинструктирована и смогла укрыть его в ванной комнате. Оказалось, что рэпер хотел спуститься вниз и быть со своим коллективом.

Канал отмечает, что в районах города-курорта уже час звучит тревога, а отдыхающие эвакуировались с пляжей и переместились в укрытия. В «Сириусе» обстановка оценивается как спокойная, но в отеле «Мантера», где остановился рэпер, всех попросили покинуть номера. Туристов призвали укрыться в лобби до окончания налета БПЛА.

Охрана звезды решила, что безопаснее остаться в роскошных апартаментах за 1 млн рублей. Сейчас Akon спокоен и готовится к концерту, который должен пройти в пятницу, 8 августа. Мероприятие состоится в ледовом дворце «Айсберг». Рэпер известен как исполнитель хита 2000-х Smack That.

Ранее на российско-абхазской границе временно закрыли КПП «Псоу» на фоне угрозы атаки беспилотников ВСУ. По данным Службы госбезопасности республики, ограничения касаются и пешеходного перехода.