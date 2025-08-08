На границе России и Абхазии временно закрыли КПП На границе России и Абхазии временно закрыли КПП «Псоу» из-за угрозы атаки БПЛА

На границе России и Абхазии временно закрыли контрольно-пропускной пункт «Псоу» из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ, сообщила Служба государственной безопасности Абхазии. Там отметили, что ограничения касаются как пешеходного, так и транспортного перехода.

По обоюдной договоренности приостановлена работа контрольно-пропускного пункта «Псоу», — говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Сочи ввел временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Представители аэропорта призвали пассажиров с уважением относиться к окружающим.

Telegram-канал Baza сообщил, что отдыхающих эвакуировали с пляжей Сочи из-за угрозы удара БПЛА. По сообщениям местных жителей, в регионе работала система ПВО.

В свою очередь глава администрации Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы ПВО отражают атаку беспилотников. Живущих рядом с черноморским побережьем и отдыхающих у береговой линии он попросил укрыться в глухом помещении без остекления и не выходить на улицу.