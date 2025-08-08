Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 14:17

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы удара беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал Baza. По сообщениям местных жителей, в регионе работает ПВО.

Сирена звучит в нескольких городах Краснодарского края, в том числе в Сочи.

Глава администрации Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что системы ПВО отражают атаку беспилотников. Живущих рядом с черноморским побережьем и отдыхающих у береговой лини он попросил укрыться в глухом помещении без остекления и не выходить на улицу.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности, — написал Прошунин.

Ранее пресс-служба аэропорта Сочи сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу воздушной гавани введены временные ограничения. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Представители аэропорта призвали пассажиров с уважением относиться к окружающим. Там напомнили, что на территории доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Сочи
Краснодарский край
ПВО
БПЛА
дроны
атаки ВСУ
