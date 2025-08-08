Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 13:08

Аэропорт Сочи временно не принимает рейсы

Самолет в Международном аэропорту Сочи Самолет в Международном аэропорту Сочи Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Информация появилась на фоне объявленной угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.

Все службы аэропорта готовы к работе после снятия ограничений. Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров, — сказано в публикации.

Представители авиагавани призвали пассажиров с уважением относиться к окружающим. Там напомнили, что на территории аэропорта доступны фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

8 августа в аэропорту Геленджика также ввели временные ограничения. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.

В этот же день в аэропорту Саратова (Гагарин) были введены временные ограничения. Артем Кореняко пояснил, что воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

