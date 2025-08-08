В аэропорту Геленджика впервые с открытия ввели временные ограничения

В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань впервые перестала принимать и отправлять рейсы с момента открытия.

Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал Кореняко.

Ранее гендиректор аэропорта Геленджика Иван Таранченко заявил, что реконструкция воздушной гавани полностью завершится к 31 марта 2027 года. По его словам, после завершения ремонта учреждение сможет принимать широкофюзеляжные самолеты.

Таранченко также отметил, что аэропорт Геленджика не будет выполнять международные рейсы. Он добавил, что по соседству достаточно международных аэропортов, чтобы удовлетворить соответствующий спрос. При этом у Геленджика, по его словам, достаточно «своих» пассажиров, в том числе из Новороссийска и прибрежных районов.

До этого цены на авиабилеты по маршруту Москва — Геленджик резко возросли после возобновления рейсов. Стоимость перелета с 18 по 23 июля в «Аэрофлоте» достигала 50 тысяч рублей, что почти втрое превышало первоначальную цену в 18 тысяч рублей при старте продаж 9 июля.