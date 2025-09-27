Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 18:26

Xzibit прокачает Москву и Петербург сольными концертами в декабре

Рэпер Xzibit заявил, что приедет с концертами 3 и 4 декабря в Москву и Петербург

Xzibit Xzibit Фото: F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный как Xzibit, во время общения с журналистами на фестивале «Уличный драйв» в «Лужниках» рассказал, что намерен дать два сольных концерта 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. По словам музыканта, зрителей будет ждать большое шоу.

Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом King Maker — и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу, — приводит его слова агентство.

Концерт в Москве пройдет на площадке VK Stadium, в Петербурге — в клубе «А2».

Ранее сообщалось, что Xzibit отменил свой концерт в американском городе Темпе, штат Аризона, для выступления в Москве 27 сентября. В лайнапе на мероприятие были также заявлены певец Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».

До этого американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию ради двух концертов — 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. Вместе с ним прибыла команда из 35 человек из разных стран.

концерты
рэперы
Москва
Санкт-Петербург
Россия
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.