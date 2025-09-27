Xzibit прокачает Москву и Петербург сольными концертами в декабре Рэпер Xzibit заявил, что приедет с концертами 3 и 4 декабря в Москву и Петербург

Американский рэпер Элвин Натаниэль Джойнер IV, известный как Xzibit, во время общения с журналистами на фестивале «Уличный драйв» в «Лужниках» рассказал, что намерен дать два сольных концерта 3 и 4 декабря в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. По словам музыканта, зрителей будет ждать большое шоу.

Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом King Maker — и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы собираемся приехать всей командой, это будет большое шоу, — приводит его слова агентство.

Концерт в Москве пройдет на площадке VK Stadium, в Петербурге — в клубе «А2».

Ранее сообщалось, что Xzibit отменил свой концерт в американском городе Темпе, штат Аризона, для выступления в Москве 27 сентября. В лайнапе на мероприятие были также заявлены певец Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».

До этого американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию ради двух концертов — 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. Вместе с ним прибыла команда из 35 человек из разных стран.