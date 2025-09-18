Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 17:50

Известный американский рэпер приедет в Россию

Рэпер Xzibit выступит на фестивале «Уличный драйв» в Москве

Xzibit Xzibit Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский рэпер и ведущий шоу «Тачку на прокачку» Xzibit выступит на фестивале «Уличный драйв» в Москве 27 сентября, сообщается на сайте музыканта. Концерт пройдет при поддержке Департамента спорта Москвы, а в лайнапе также заявлены певец Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».

Xzibit возвращается в Россию, — говорится в анонсе.

В 2024 году Xzibit планировал концерты в России, но визовые проблемы и переносы выступлений на неопределенный срок сорвали гастроли. По предварительным данным, договор с артистом был подписан, площадки забронированы, а предоплата внесена. Однако 18 февраля 2025 года портал URA.RU со ссылкой на организаторов екатеринбургского концерта сообщил, что Xzibit «передумал выступать в России».

Ранее организаторы конкурса «Интервидение» объявили, что США представит певица и продюсер Vassy (настоящее имя — Василики Карагиоргос). Она заменила исполнителя Брэндона Ховарда, который отказался от участия из-за семейных обстоятельств. Vassy является обладательницей премии EDMA Icon Award 2023 года и известна своей социальной активностью.

До этого рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировал масштабный европейский тур с октября по декабрь. Он отметил, что впервые за пять лет всей его команде удалось получить визы. Тур включит выступления в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах Европы.

шоу
певцы
концерты
гастроли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.