Известный американский рэпер приедет в Россию

Американский рэпер и ведущий шоу «Тачку на прокачку» Xzibit выступит на фестивале «Уличный драйв» в Москве 27 сентября, сообщается на сайте музыканта. Концерт пройдет при поддержке Департамента спорта Москвы, а в лайнапе также заявлены певец Xolidayboy и рок-группа «Кипелов».

Xzibit возвращается в Россию, — говорится в анонсе.

В 2024 году Xzibit планировал концерты в России, но визовые проблемы и переносы выступлений на неопределенный срок сорвали гастроли. По предварительным данным, договор с артистом был подписан, площадки забронированы, а предоплата внесена. Однако 18 февраля 2025 года портал URA.RU со ссылкой на организаторов екатеринбургского концерта сообщил, что Xzibit «передумал выступать в России».

Ранее организаторы конкурса «Интервидение» объявили, что США представит певица и продюсер Vassy (настоящее имя — Василики Карагиоргос). Она заменила исполнителя Брэндона Ховарда, который отказался от участия из-за семейных обстоятельств. Vassy является обладательницей премии EDMA Icon Award 2023 года и известна своей социальной активностью.

До этого рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) анонсировал масштабный европейский тур с октября по декабрь. Он отметил, что впервые за пять лет всей его команде удалось получить визы. Тур включит выступления в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах Европы.