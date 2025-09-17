Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 15:53

Назван новый представитель США на «Интервидении»

Певица Vassy представит США на «Интервидении» вместо Брэндона Ховарда

Певица VASSY (настоящее имя — Василика Карайоргос) Певица VASSY (настоящее имя — Василика Карайоргос) Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Певица, автор песен и продюсер VASSY (настоящее имя — Василика Карайоргос) представит США на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщает пресс-служба конкурса. Артистка выступит вместо исполнителя Брэндона Ховарда, который ранее отказался от участия в связи с непредвиденными семейными обстоятельствами.

VASSY представит США на «Интервидении». С радостью сообщаем, что к нашему конкурсу присоединяется мировая звезда танцевальной музыки. VASSY — певица, автор песен и продюсер, — говорится в сообщении.

Организаторы отметили, что VASSY — первая женщина, которая была удостоена EDMA ICON AWARD. Исполнительница получила престижную награду в 2023 году. Также певица активно участвует в социальных инициативах, включая музыкальное образование для молодежи и продвижение экологичных технологий.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует очно посещать международный музыкальный конкурс «Интервидение». Однако российский лидер посмотрит онлайн-трансляцию мероприятия.

