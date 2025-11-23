Дрисколл призвал закончить конфликт на Украине FT: в Киеве посланник Трампа Дрисколл призвал покончить с конфликтом на Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл потребовал срочного заключения мирного договора и завершения украинского конфликта, передает газета Financial Times. Данное заявление было сделано в ходе встречи с европейскими послами в Киеве.

Дипломаты из европейских стран крайне удивились ультимативному тону американских представителей, отмечается в источнике. Временный поверенный США Джулия Дэвис дополнительно указала на существующие пределы дальнейшей поддержки Украины.

Ранее стало известно, что новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине назначили министра американской армии Дэниела Дрисколла. По данным источника, он является другом и одноклассником вице-президента Джей Ди Вэнса.

До этого полковник в отставке Дуглас Макгрегор между тем заявил, что Трампу не следует слушать Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.