22 ноября 2025 в 13:00

Назван новый спецпредставитель США на переговорах по Украине

Новым спецпредставителем США на переговорах по Украине стал Дэниел Дрисколл

Дэниел Дрисколл Дэниел Дрисколл Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине назначили министра американской армии Дэниела Дрисколла, сообщает The Guardian. По данным издания, он является другом и одноклассником вице-президента Джей Ди Вэнса.

Согласно законодательству США, должность спецпосланника президента рассматривается как временная и, если человек, назначенный на нее, остается более 360 дней без утверждения Сенатом, появляются правовые и политические вопросы.

Ранее стало известно, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог может покинуть администрацию президента Дональда Трампа в январе 2026 года. Источники утверждают, что уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор между тем заявил, что Трампу не следует слушать Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.

