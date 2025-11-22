Назван новый спецпредставитель США на переговорах по Украине Новым спецпредставителем США на переговорах по Украине стал Дэниел Дрисколл

Новым спецпредставителем США по мирным переговорам по Украине назначили министра американской армии Дэниела Дрисколла, сообщает The Guardian. По данным издания, он является другом и одноклассником вице-президента Джей Ди Вэнса.

Согласно законодательству США, должность спецпосланника президента рассматривается как временная и, если человек, назначенный на нее, остается более 360 дней без утверждения Сенатом, появляются правовые и политические вопросы.

Ранее стало известно, что спецпосланник США по Украине Кит Келлог может покинуть администрацию президента Дональда Трампа в январе 2026 года. Источники утверждают, что уход дипломата лишит Киев ключевого союзника в Белом доме.

Полковник в отставке Дуглас Макгрегор между тем заявил, что Трампу не следует слушать Келлога и госсекретаря Марко Рубио перед планированием встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что заключение стратегического соглашения с Россией приведет к урегулированию конфликта на Украине.