18 сентября 2025 в 13:00

Рэпер-иноагент анонсировал первый за пять лет тур по Европе

Рэпер Моргенштерн анонсировал первый за пять лет тур по Европе

Алишер Моргенштерн Алишер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Global Look Press

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявил о европейском туре, который пройдет с 4 октября по 5 декабря. На странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он сообщил, что впервые за пять лет всем участникам его команды удалось получить визы.

Тур будет включать выступления в Берлине, Амстердаме, Париже, Лондоне и других городах Европы. Моргенштерн особо подчеркнул исторический момент получения виз после многолетнего перерыва и призвал фанатов срочно тратиться на билеты.

Ранее Моргенштерн сообщал о переносе концертов в США. Он объяснил это трудностями с визой. Артист поделился документом, который подтверждает, что американское консульство отказало ему в получении документов. В бумаге указано, что для большей информации ему необходимо обратиться в посольство США в Варшаве.

До этого стало известно, что рэпер должен выступить на дне рождения собаки за 13 млн рублей. Оказалось, что после отмены крупного концерта в Азии музыкант начал брать любые заказы. На мероприятие, по данным источника, пригласили 20 собачек-гостей вместе с хозяевами, а рэперу заказали 10 треков.

Россия
шоу-бизнес
рэперы
иноагенты
концерты
Моргеншетрн
