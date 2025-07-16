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16 июля 2025 в 11:13

Моргенштерн вынужден выступать перед собаками после отмены концерта в Азии

Рэперу Моргенштерну предложили 13 млн рублей за выступление перед чихуахуа

Рэпер Моргенштерн Рэпер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev/Global Look PressGlobal Look Press

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выступит на дне рождения собаки за €150 тысяч (13 млн рублей), пишет Telegram-канал Mash. Сообщается, что после отмены крупного концерта в Азии музыкант берет любые заказы, в том числе и такого рода.

Сообщается, что на мероприятии помимо самого виновника торжества — чихуахуа — будут присутствовать еще 20 собачек-гостей с хозяевами. Рэпер исполнит 10 треков, в том числе Cadillac, «Ратататата» и Aristocrat. Затем он преподнесет имениннику торт, задует с ним свечи, сфотографируется с участниками торжества и произнесет речь.

По данным канала, помимо основного гонорара исполнитель запросил еще €10 тысяч (909 тысяч рублей) на перелет, проживание в гостинице и трансфер. Команда артиста отправится на мероприятие из ОАЭ, а менеджер певца вылетит из Москвы.

Ранее стало известно, что Моргенштерн вышел из рехаба спустя пять месяцев. Он признался в наркотической зависимости и решил полностью отказаться от запрещенных веществ. По его словам, пребывание в реабилитации стало важным первым шагом в этом направлении. При этом окончательно бросить пить у артиста пока не получилось.

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