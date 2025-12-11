«Отказы достигли 67%»: в РГР признали недоступность жилья для россиян Глава РГР Шурыгин: отказы в банках при оформлении ипотеки достигли 67%

Недвижимость стала для россиян недоступной из-за высоких ипотечных ставок и дорогих квадратных метров, заявил президент Российской гильдии риэлторов (РГР) Артемий Шурыгин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению основных трендов рынка недвижимости. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в октябре этого года доля отказов в выдаче кредитов на покупку жилья достигла 67,5%.

Объем ипотечного жилищного кредитования, согласно данным Центрального банка, показывает признаки восстановления. Видим мы некоторые рост, объемы на графике в последние месяцы. Но ситуация далека от позитивной. <…> Высокие ипотечные ставки и высокая стоимость квадратного метра сложились в систему недоступности жилья для основной массы потенциальных ипотечных заемщиков. Мы видим, что в октябре доля отказа в банках по ипотечным заявкам россиян достигла рекордных 67,5%, — заявил эксперт.

По его словам, формально можно соответствовать всем требованиям банка, но после оформления заявки зачастую приходят отказы. Кроме того, наблюдается ужесточение требований к заемщикам: банки хотят видеть официально трудоустроенных граждан с понятным подтвержденным доходом, добавил он.

Высокая стоимость квадратных метров, несопоставимый низкий уровень доходов населения делают, к сожалению, недвижимость недоступной. Всего 8% граждан Российской Федерации могут накопить на первоначальный взнос в 20% на новостройку за два года, — подытожил спикер.

Ранее Шурыгин заявил, что портрет покупателя жилья в России смещается в сторону обеспеченных граждан с хорошим официальным доходом и без кредитной нагрузки. Глава РГР также уточнил, что сегодняшнее решение о покупке недвижимости в 80% случаев определяется не собственными накоплениями, а доступными ипотечными и госпрограммами.