Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 13:32

Определена группа реальных покупателей недвижимости в России

Президент РГР: недвижимость чаще стали покупать только обеспеченные россияне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Портрет покупателя жилья в России смещается в сторону обеспеченных граждан с хорошим официальным доходом и без кредитной нагрузки, заявил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин. По его словам, рост недоступности жилья напрямую влияет на структуру спроса, передает корреспондент NEWS.ru пресс-конференции, посвященной основным трендам рынка недвижимости.

Что касается портрета покупателя жилья, я говорил о том, что уровень недоступности жилья растет и, конечно, портрет покупателя смещается в сторону обеспеченных граждан с хорошим официальным доходом, не закредитованным, — отметил Шурыгин.

Глава РГР уточнил, что сегодняшнее решение о покупке недвижимости в 80% случаев определяется не собственными накоплениями, а доступными ипотечными и государственными программами. Покупатели приходят на рынок не с вопросом «покупать или нет», а с просьбой подобрать программу и определить, что они могут себе позволить.

Шурыгин также подчеркнул, что сохраняется высокая настороженность из-за мошеннических схем на рынке. Несмотря на развитие цифровых сервисов, покупатели продолжают обращаться к специалистам за анализом, фильтрацией информации и конкретными рекомендациями, так как «утомляются от информационного шума».

Ранее аналитик Игорь Расторгуев рассказал, что накопить на первоначальный взнос по ипотеке в сжатые сроки реально, если использовать все доступные финансовые инструменты и господдержку. По его словам, первое и самое важное правило — перестать просто откладывать наличные.
недвижимоcть
Россия
покупатели
жилье
дома
квартиры
видео
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей
Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку
Путин выступил с важным заявлением о пенсиях в России
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.