Определена группа реальных покупателей недвижимости в России

Портрет покупателя жилья в России смещается в сторону обеспеченных граждан с хорошим официальным доходом и без кредитной нагрузки, заявил президент Российской гильдии риелторов (РГР) Артемий Шурыгин. По его словам, рост недоступности жилья напрямую влияет на структуру спроса, передает корреспондент NEWS.ru пресс-конференции, посвященной основным трендам рынка недвижимости.

Что касается портрета покупателя жилья, я говорил о том, что уровень недоступности жилья растет и, конечно, портрет покупателя смещается в сторону обеспеченных граждан с хорошим официальным доходом, не закредитованным, — отметил Шурыгин.

Глава РГР уточнил, что сегодняшнее решение о покупке недвижимости в 80% случаев определяется не собственными накоплениями, а доступными ипотечными и государственными программами. Покупатели приходят на рынок не с вопросом «покупать или нет», а с просьбой подобрать программу и определить, что они могут себе позволить.

Шурыгин также подчеркнул, что сохраняется высокая настороженность из-за мошеннических схем на рынке. Несмотря на развитие цифровых сервисов, покупатели продолжают обращаться к специалистам за анализом, фильтрацией информации и конкретными рекомендациями, так как «утомляются от информационного шума».

Ранее аналитик Игорь Расторгуев рассказал, что накопить на первоначальный взнос по ипотеке в сжатые сроки реально, если использовать все доступные финансовые инструменты и господдержку. По его словам, первое и самое важное правило — перестать просто откладывать наличные.