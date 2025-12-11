Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:16

Раскрыты цифры по мошенническим сделкам с недвижимостью

Риелтор Банников: мошеннические схемы с ведомыми выходят за пределы Москвы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Риэлторы все чаще начали наблюдать мошеннические сделки с ведомыми в других городах-миллионниках, заявил вице-президент Российской Гильдии Риэлторов (РГР) Андрей Банников. В ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной обсуждению основных трендов рынка недвижимости, он обратил внимание на распространяющуюся тенденцию.

Если по Москве, то примерно 100 случаев [мошенничества] в год по последним данным двухмесячной давности. Примерно там на 20% идет снижение последние два месяца. К сожалению, подобные схемы перемещаются в регионы. Сделки с ведомыми идут в других городах-миллионниках, — заявил он.

Тем временем появилась информация, что народная артистка РФ Лариса Долина безоговорочно выполняла указания мошенников при продаже своей квартиры. В них сказано, что неизвестным она перечислила со счета 103 990 880 рублей.

Ранее председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер заявил, что банки должны запретить блокировку карт через звонки по телефону. По его словам, эта мера позволит предотвратить новый и активно распространяющийся способ хищения денег у россиян.

