IT-эксперт ответил, как остановить мошеннические схемы по блокировке карт

Банки должны запретить блокировку карт через звонки по телефону, заявил NEWS.ru IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер. По его словам, эта мера позволит предотвратить новый и активно распространяющийся способ хищения денег у россиян.

Это новый способ мошенничества, когда злоумышленники блокируют карты россиян, позвонив в банк. Я думаю, что у банков должен появиться свой регламент действий при таком вызове. Можно установить того человека, который звонит и обращается. Блокировки карт должны проводиться только с помощью авторизации, подтверждающей, что это настоящий, живой человек. Такие способы есть, например, через приложение. Нужно заблокировать возможность [блокировки по звонку], и проблема решится. Конечно, это сопряжено с небольшими неудобствами, но тем не менее, так проблема будет решена, — пояснил Геллер.

Ранее сообщалось, что мошенники начали блокировать счета россиян с целью вымогательства. Для этого они связываются с сотрудниками банков, представляясь клиентами, и просят заблокировать карту. После этого злоумышленники связываются с владельцем счета.