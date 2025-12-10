Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 18:58

Мошенники начали обманывать россиян с помощью звонка в банк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали блокировать счета россиян с целью вымогательства, сообщает НСН. Для этого они связываются с сотрудниками банков и представляются клиентами. Преступники просят организации заблокировать карту от имени жертвы.

Уточняется, что после этого злоумышленники связываются с владельцем счета. Они информируют жертву о блокировке карты и требуют выйти на связь. При этом мошенники угрожают собеседнику и его семье. Если человек игнорирует вымогателей, они обращаются от имени жертвы в полицию и МЧС.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана после запрета популярной среди детей игровой онлайн-платформы Roblox. Как отметила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, они создали фишинговый сайт, обещающий предоставить доступ к Roblox. С помощью него хакеры крадут аккаунты жертв.

Помимо этого, мошенники стали распространять APK-файлы с вредоносным программным обеспечением семейства Mamont, выдавая их за архивы изображений. Так аферисты могут получить удаленный доступ к устройству жертвы.

мошенники
банки
блокировки
банковские карты
