Мошенники придумали новый способ обмана под видом архивов с фотографиями В России мошенники начали массово рассылать APK-файлы с вредоносным ПО

Мошенники стали распространять APK-файлы с вредоносным программным обеспечением семейства Mamont, выдавая их за архивы изображений, заявили сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ в Telegram-канале. По их словам, так аферисты могут получить удаленный доступ к устройству жертвы.

Злоумышленники распространяют APK-файлы с названиями вроде «Фото 24шт.apk», выдавая их за архивы изображений. Суть не изменилась: под видом чего-то безобидного и срочного заинтересовать пользователя и спровоцировать установку вредоносного APK, — подчеркнули в министерстве.

ВПО запрашивает доступ к СМС-сообщениям, а также контактам, звонкам и камере. Оно запускается автоматически при включении устройства, может отправлять USSD-команды, читать и удалять СМС, открывать произвольные ссылки, уточнили в МВД.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин рассказал, что мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации. Представляясь врачами, злоумышленники пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной, предупредил парламентарий.