В суде раскрыли, сколько денег Долина перечислила аферистам

Народная артистка РФ Лариса Долина безоговорочно выполняла указания мошенников при продаже своей квартиры, передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. В них сказано, что неизвестным она перечислила со счета 103 990 880 рублей.

Долина Л. А. осуществила переводы денежных средств со своего расчетного счета <...> в общей сумме 103 990 880 рублей, большая сумма переводов осуществлена через мобильное приложение, <...> другая часть денежных средств передана Долиной Л. А. наличными неизвестным ей лицам, — сказано в материалах.

Тем временем появилась информация, что интерес к Долиной на фоне скандала с продажей ее квартиры вырос, число запросов с ее именем в поисковой системе «Яндекс» утроилось. Аналитики отметили, что россияне стали чаще искать информацию о певице, это говорит о возобновлении внимания публики.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Долина 12 лет не платила налоги за свой тайный дворец в Московской области. По версии канала, в бюджет могло не поступить около 1 млн рублей с роскошного имения исполнительницы, расположенного в закрытом поселке Славино.