Роспотребнадзор дал советы по хранению новогодних подарков Роспотребнадзор: хранить сладкие новогодние подарки надо при температуре 15–17°C

Чтобы сладости из новогоднего подарка оставались безопасными и вкусными, важно не только правильно их выбрать, но и обеспечить подходящие условия хранения, сообщили РИА Новости специалисты Роспотребнадзора. Лакомства следует хранить при 15–17 °C. Это предотвратит появление белого налета на шоколаде и поможет сохранить качество всех угощений до наступления праздника.

Покупать сладкие наборы следует только в проверенных торговых точках: магазинах, супермаркетах или на официальных рынках. При выборе нужно внимательно изучать этикетку, где указаны состав, срок годности, данные производителя и пищевая ценность, предупредили в ведомстве.

Предпочтение стоит отдавать наборам со свежими кондитерскими изделиями, минимальным количеством искусственных добавок и без потенциальных аллергенов, таких как арахис. Особое внимание следует уделить подаркам с игрушками.

Если в подарке есть игрушка, она должна быть упакована отдельно <...>, для детей до трех лет игрушки не должны содержать натуральный мех или стеклянные элементы, — отметили специалисты.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по выбору безопасных новогодних украшений. В ведомстве советуют отдавать предпочтение светодиодным гирляндам и внимательно проверять качество елочных игрушек.