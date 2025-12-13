Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 05:11

Роспотребнадзор озвучил, как правильно выбрать гирлянды на елку

Роспотребнадзор порекомендовал выбирать светодиодные гирлянды на елку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян по выбору безопасных новогодних украшений. В ведомстве советуют отдавать предпочтение светодиодным гирляндам и внимательно проверять качество елочных игрушек, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Специалисты рекомендуют приобретать светодиодные гирлянды вместо устаревших моделей с лампами накаливания, так как они считаются более практичными и энергоэффективными. Перед покупкой желательно протестировать устройство, проверив все режимы работы.

Если возможно, протестируйте гирлянду перед покупкой, проверив все предусмотренные режимы работы. Светодиодные гирлянды считаются более практичными и эффективными, чем традиционные лампы накаливания, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Особое внимание следует уделить целостности изоляции, надежности соединений с блоком управления и вилкой. Если гирлянда доставлена в мороз, ее нужно предварительно отогреть при комнатной температуре. Эксперты также напоминают, что нельзя оставлять работающую гирлянду без присмотра.

Что касается елочных игрушек, то в Роспотребнадзоре советуют выбирать изделия из небьющихся материалов, таких как пластик. Игрушка не должна иметь резкого химического запаха, следов блесток или краски на руках после прикосновения — это признаки низкого качества. Все элементы крепления должны быть надежными, а сама игрушка — прочной и без видимых дефектов.

Ранее сообщалось, что подготовку к новогодним праздникам желательно начинать заблаговременно, чтобы избежать переплат и импульсивных покупок в декабре. Ключевые правила — это четкое планирование бюджета и заблаговременное приобретение подарков.

