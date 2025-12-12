Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 13:01

Экономист назвал способы пережить Новый год без кредитов

Финансист Тарвердиев: расчет бюджета и ранние покупки помогут избежать долгов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подготовку к новогодним праздникам желательно начинать заблаговременно, чтобы избежать переплат и импульсивных покупок в декабре, заявил NEWS.ru преподаватель учебного центра «Финам» Максим Тарвердиев. Ключевые правила, по его словам, это четкое планирование бюджета и заблаговременное приобретение подарков.

Стоит начать с планирования расходов: составьте список того, что действительно необходимо: подарки, еда, украшения, а потом выделите на каждый пункт разумную сумму. О подарках стоит задуматься о подарках заранее, причем, чем раньше, тем лучше. В предновогодние недели цены в магазинах серьезно завышаются на фоне ажиотажного спроса, — сказал Тарвердиев.

По словам эксперта, важно противостоять соблазну воспользоваться кредитными предложениями банков, поскольку мимолетная радость может привести к долгосрочным обязательствам. Вместо дорогих подарков лучше дарить впечатления. Это могут быть совместные прогулки, походы в кино или вечера за настольными играми, которые не требуют больших затрат, отметил Тарвердиев.

Ранее семейный системный психотерапевт Лариса Никитина рассказала, что зависимость от покупок часто формируется из-за стресса. Регулярные траты, превышающие доходы, могут указывать на потерю ощущения ценности денег. Покупки приносят кратковременное удовольствие, но затем сменяются чувством вины и внутреннего напряжения.

