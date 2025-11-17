Психотерапевт объяснила, почему формируется зависимость от покупок Психотерапевт Никитина: зависимость от покупок формируется из-за стресса

Зависимость от покупок формируется из-за стресса, рассказала Pravda.Ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Она подчеркнула, что это временный способ снять тревогу.

Когда человек регулярно тратит больше, чем зарабатывает, это говорит о потере ощущения ценности денег, особенно если средства получены не собственным трудом. Покупка приносит кратковременное удовольствие, но вскоре сменяется чувством вины и внутреннего напряжения, — рассказала Никитина.

Психотерапевт отметила, что таким образом формируется замкнутый круг. Она посоветовала проработать изначальные причины стресса.

