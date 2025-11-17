Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:32

Психотерапевт объяснила, почему формируется зависимость от покупок

Психотерапевт Никитина: зависимость от покупок формируется из-за стресса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Зависимость от покупок формируется из-за стресса, рассказала Pravda.Ru семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Она подчеркнула, что это временный способ снять тревогу.

Когда человек регулярно тратит больше, чем зарабатывает, это говорит о потере ощущения ценности денег, особенно если средства получены не собственным трудом. Покупка приносит кратковременное удовольствие, но вскоре сменяется чувством вины и внутреннего напряжения, — рассказала Никитина.

Психотерапевт отметила, что таким образом формируется замкнутый круг. Она посоветовала проработать изначальные причины стресса.

Ранее психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, что попытки «отоспаться на выходных» свидетельствуют об отсутствии у человека эффективной системы восстановления сил. По словам специалиста, ключ к полноценному отдыху заключается в его регулярности, а не продолжительности, и соблюдении режима сна.

стресс
покупки
психотерапевты
шопинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выкуп души» обошелся россиянину в миллионы рублей
Россиянку не пропустили на таможне в турецком аэропорту из-за одного жеста
Петербуржца задержали за публикации в соцстеях
Девушка спасла ребенка, который упал в водоканал
ВСУ в ужасе бросились на собственные мины при штурме Орестополя
Россиянка с младенцем ушла из кризисного центра и пропала
ВСУ истребляют своих? Что происходит в окруженном Мирнограде, штурм ВС РФ
Макрон позволил себе скрытый выпад в адрес Трампа
Фигура простит: рецепт печеночного торта — изумительно прекрасен
До Гуляйполя — пара километров: как ВС РФ наступают на Запорожье
Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков
Обезглавленную Снегурочку обнаружили в центре российского города
«Не тщеславная история»: Михайлов объяснил, зачем снимает фильм о себе
«Ничего святого»: Зеленскому открыли глаза на его друзей
«Рука руку моет»: политолог о назначении Помпео в совет Fire Point
Смертельная авария с фурой и «девяносто девятой» обернулась уголовным делом
Кошка «обрубила» электричество пяти микрорайонам российского города
Путин утвердил обязательную отработку для медиков-бюджетников
Угрюмый москвич разворотил новогоднюю инсталляцию и попал на видео
Житель ДНР одним жестом показал беспилотнику ВС России, что он мирный
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.