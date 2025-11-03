Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 09:51

Психотерапевт развенчал популярный миф о правильном отдыхе

Психотерапевт Кульгавчук: регулярность является залогом правильного отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Попытки «отоспаться на выходных» свидетельствуют об отсутствии у человека эффективной системы восстановления сил, сообщил врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук в комментарии газете «Взгляд». По словам специалиста, ключ к полноценному отдыху заключается в его регулярности, а не продолжительности, и соблюдении режима сна. Алкоголь же не может служить заменой восстановлению, отметил специалист.

Лучше отдыхать по 30 минут каждый день, чем пытаться «отоспаться» за выходные, — сказал врач.

Ранее биофизик, исследователь Полина Белозерова сообщила, что причина недосыпа при формально достаточной продолжительности сна может быть не связана со стрессом или усталостью. Специалист пояснила, что полноценное восстановление организма обеспечивает исключительно глубокая стадия сна.

Кроме того, врач-сомнолог Роман Бузунов заявил, что дневной отдых не требуется людям, получающим достаточный ночной сон. Специалист отметил, что персональная норма сна устанавливается в детском возрасте, а склонность к дневному сну может проявиться уже в шесть-семь лет.

психотерапевты
врачи
россияне
отдых
мифы
