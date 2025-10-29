Биофизик раскрыла значение фаз сна для качественного отдыха

Причина недосыпа даже после восьми часов сна может крыться не в стрессе или переутомлении, рассказала «Радио 1» биофизик, исследователь, автор образовательных проектов о здоровье Полина Белозерова. Она объяснила, что выспаться помогает только глубокая фаза сна.

Для восстановления сил ключевую роль играет не продолжительность, а наличие глубокой фазы сна. Например, вы могли спать восемь часов, но если за это время не было фазы глубокого сна длительностью полтора — два часа, то ваши функции организма не перезагрузились, — рассказала Белозерова.

Наиболее распространенной проблемой биохимик назвала проблемы с дыханием — они могут влиять на качество сна. По ее словам, в таком случае организму постоянно приходится устраивать «микропробуждения», чтобы не задохнуться.

Ранее терапевт Ксения Островская рассказала, что организм может принять долгий сон в выходной день за смену часовых поясов. Человеку лучше придерживаться единого режима, а легкий недосып компенсировать коротким дневным отдыхом.