17 декабря 2025 в 07:00

Куда тянет в отпуск по дате рождения: астрологи подсказали идеальный отдых для каждого знака Зодиака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Иногда так хочется сбежать из рутины, но выбрать направление бывает сложно. Оказывается, подсказка уже есть в дате рождения. Астрологи уверяют: знак Зодиака влияет даже на то, где нам по-настоящему хорошо отдыхать.

Овнам подавай жару, простоту и веселую компанию — чем активнее отпуск, тем лучше. Тельцы, как настоящие ценители уюта, выбирают комфортные отели и тщательно изучают отзывы. Близнецам важны впечатления, поэтому экскурсии и новые страны для них интереснее пляжа.

Раки тянутся к тихим, мистическим местам и путешествуют только с близкими. Львы любят роскошь и экзотику, чтобы было что вспомнить. Девы предпочитают отдых с пользой, часто совмещая его с делом. Весы не пропустят музеи и красивые места. Скорпионам нужен риск и адреналин. Стрельцы мечтают объехать весь мир. Козероги находят покой в горах. Водолеям важно развитие и эмоции, а Рыбы счастливы вдали от толп, наедине с природой.

Ранее сообщалось, что тигр в китайском гороскопе — это воплощение отваги, силы и благородства. Это не просто хищник, а зверь, покровительствующий смельчакам, лидерам и тем, кто не боится идти к цели напролом. Мы расскажем о характеристике человека-Тигра, узнаем, когда рождаются эти яркие личности и напомним, какие известные личности являются «полосатыми кошками».

