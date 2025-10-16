Сомнолог рассказал, кому не нужен дневной сон Сомнолог Бузунов: дневной сон не нужен тем, кто высыпается ночью

Дневной сон не нужен тем людям, кто высыпается ночью, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, у каждого человека своя длительность сна, и она формируется в детстве.

У каждого человека своя длительность сна. Среднее значение — семь — девять часов, но индивидуально оно может варьироваться от четырех до 12. И вот людям короткоспящим дневной сон, как правило, не нужен, — заявил врач.

По словам Бузунова, индивидуальная потребность в дневном сне может проявиться уже в шесть-семь лет. Это значит, что не всем детям необходим тихий час. Если ребенок хорошо высыпается ночью, принудительный тихий час только вредит: лежа без сна, он начинает ассоциировать кровать с бессонницей, что может закрепиться как привычка.

