16 октября 2025 в 16:45

Сомнолог рассказал, кому не нужен дневной сон

Сомнолог Бузунов: дневной сон не нужен тем, кто высыпается ночью

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дневной сон не нужен тем людям, кто высыпается ночью, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов. По его словам, переданным Общественной Службой Новостей, у каждого человека своя длительность сна, и она формируется в детстве.

У каждого человека своя длительность сна. Среднее значение — семь — девять часов, но индивидуально оно может варьироваться от четырех до 12. И вот людям короткоспящим дневной сон, как правило, не нужен, — заявил врач.

По словам Бузунова, индивидуальная потребность в дневном сне может проявиться уже в шесть-семь лет. Это значит, что не всем детям необходим тихий час. Если ребенок хорошо высыпается ночью, принудительный тихий час только вредит: лежа без сна, он начинает ассоциировать кровать с бессонницей, что может закрепиться как привычка.

Ранее врач-сомнолог Кэтрин Холл заявила, что употребление соленой еды в вечернее время может негативно сказаться на качестве сна и даже спровоцировать бессонницу. По ее словам, то же касается и острой пищи. Врач объяснила это содержанием капсаицина во многих специях и перце чили, вызывающего резкое повышение температуры.

