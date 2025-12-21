Мечтающую заменить Зарубина девочку пригласили на мероприятие с Путиным

Новый год-2026
Девятилетняя Вика из Екатеринбурга, которая во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным рассказала о своей мечте однажды заменить журналиста ВГТРК Павла Зарубина, может побывать на мероприятии с участием главы государства. Корреспондент созвонился с девочкой и пообещал, что попросит об этом пресс-службу Кремля. Фрагмент разговора он опубликовал в своем Telegram-канале.

Если тебе стажироваться, то мы постараемся, чтобы ты побывала на президентском мероприятии как начинающий журналист, — подчеркнул Зарубин.

Ранее сообщалось, что Вику пригласили на факультет журналистики в Уральский федеральный университет, который окончил Зарубин. В пресс-службе учебного заведения отметили, что будут рады видеть россиянку в числе своих абитуриентов.

В ходе прямой линии Вика рассказала, что ей нравится формат работы Зарубина, и попросилась на его место после ухода журналиста на пенсию. В ответ Путин подчеркнул, что Павлу еще рано уходить на покой, и предложил девочке пройти стажировку у корреспондента.

