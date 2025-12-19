Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 19:08

Обратившуюся к Путину «замену» Зарубина пригласили в УрФУ

Попросившуюся на место Зарубина девочку пригласили в УрФУ

Читайте нас в Дзен

Девочку Вику, которая во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве предложила президенту России Владимиру Путину себя в качестве замены корреспондента Павла Зарубина, пригласили на факультет журналистики в УрФУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. Отмечается, что Зарубин также является выпускником Уральского университета.

Девочку ждут на факультете, и рады будут видеть в числе абитуриентов, — подчеркнули в УрФУ.

В ходе прямой линии Вика рассказала, что ей нравится формат работы Зарубина и попросилась на его место после ухода журналиста на пенсию. В ответ Путин подчеркнул, что Павлу пока рано уходить на покой и предложил девочки пройти стажировку у корреспондента.

Зарубин выступил в качестве одного из ведущих на прямой линии в 2025 году. Также он известен как соавтор и ведущий программы «Москва. Путин. Кремль». В 2019 году корреспондент стал первым в мире журналистом, которому удалось получить эксклюзивный комментарий лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он является единственным российским тележурналистом, сумевшим взять комментарий у президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин
Павел Зарубин
журналисты
университеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Владельцы нарколаборатории получили 31 год тюрьмы на двоих
Обратившуюся к Путину «замену» Зарубина пригласили в УрФУ
Отказ от Крыма, разочарование в браке, мнение об СВО: как живет Панфилов
В пансионате 11 стариков слегли с опасной инфекцией
МВД поможет пенсионерке из Казахстана после прямой линии Путина
Раскрыты детали приговора автодилеру, обманувшему сына Олега Табакова
Людоед умер в коридоре поликлиники: как жил и убивал Михаил Малышев
Болгария арестовала россиян для выдачи США
В НАБУ ответили на вопрос о связи обысков у Ермака с операцией «Мидас»
Судье Егорову помешали сбежать из России
Еще одна страна ЕС захотела отказаться от финансирования Украины
В КПРФ стихами Есенина ответили на вопрос Путину про душу Сталина
Мигрант избил ребенка-инвалида и получил срок
Льготы для пенсионеров в 2026 году: полный список и как оформить
«Годами не чинят»: известный стендап-комик о рынке недвижимости в Европе
Подростки с ножами в школе и учительница-педофилка: главные ЧП недели
Путин заявил, что РФ подумает над безопасностью Украины во время выборов
Суд Москвы приговорил депутата Рады к 18 годам лишения свободы
«Подсвинки», инкогнито за рулем, 3I/ATLAS: самые лучшие вопросы Путину
Постный деликатес на праздничном столе: паштет, который удивит гостей
Дальше
Самое популярное
Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.