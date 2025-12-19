Обратившуюся к Путину «замену» Зарубина пригласили в УрФУ Попросившуюся на место Зарубина девочку пригласили в УрФУ

Девочку Вику, которая во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве предложила президенту России Владимиру Путину себя в качестве замены корреспондента Павла Зарубина, пригласили на факультет журналистики в УрФУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. Отмечается, что Зарубин также является выпускником Уральского университета.

Девочку ждут на факультете, и рады будут видеть в числе абитуриентов, — подчеркнули в УрФУ.

В ходе прямой линии Вика рассказала, что ей нравится формат работы Зарубина и попросилась на его место после ухода журналиста на пенсию. В ответ Путин подчеркнул, что Павлу пока рано уходить на покой и предложил девочки пройти стажировку у корреспондента.

Зарубин выступил в качестве одного из ведущих на прямой линии в 2025 году. Также он известен как соавтор и ведущий программы «Москва. Путин. Кремль». В 2019 году корреспондент стал первым в мире журналистом, которому удалось получить эксклюзивный комментарий лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, он является единственным российским тележурналистом, сумевшим взять комментарий у президента США Дональда Трампа.