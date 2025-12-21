«Таких нет»: композитор Лора Квинт об ушедшем актере и поэте Денисове

Композитор Лора Квинт назвала ушедшего из жизни актера и поэта Николая Денисова светлейшим человеком. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что испытывает гордость за совместные работы с Денисовым, в частности музыкальную драму «Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо».

Не только я, но и все друзья Николая Денисова подтвердят, что это был светлейший человек, не знающий ни зависти, ни злости. Он любил поздравлять друзей с победами, даже если эти победы не были связаны с ним. Я горжусь тем, что у меня с ним, помимо очень известных песен, есть большие сочинения, которые ставились и ставятся здесь и за рубежом. Я имею в виду музыкальную драму «Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо». Это произведение поставлено во многих городах, и сейчас в двух уважаемых театрах еще идут постановки. За рубежом оно имеет огромный успех. Наши крупные формы всегда обращали на себя внимание не только своей музыкой, но и замечательными стихами, ― высказалась Квинт.

Собеседник подчеркнула, что с актером и поэтом ее связывали и дружеские отношения. Она добавила, что Денисов обладал уникальным талантом, а его стихи отличались особой афористичностью.

Я много с ним работала. Это мой друг, мы оба питерцы, чем гордились всегда и гордимся. Я считаю, что такой поэт, как Николай Денисов, — это не только его песни, которые знает большая часть страны, но и его произведения для театра, которые останутся. Есть профессионалы, которые пишут тексты для спектаклей или бродвейских постановок, а таких, как Николай Денисов, нет. Он писал афоризмами до такой степени, что некоторые режиссеры, приглашая его писать стихи для произведений по Александру Островскому (драматург. ― NEWS.ru), выбрасывали замечательные тексты Островского и заменяли их более афористичными стихами Денисова. Это происходило в известных театрах, и спектакли с его стихами всегда получали престижные премии, ― подытожила Квинт.

Ранее стало известно, что Денисов умер в возрасте 80 лет, информация о его кончине 19 декабря появилась на портале «Кино-театр.ру». Советский и российский артист театра и кино был широко известен зрителям благодаря ролям в популярных телевизионных проектах.